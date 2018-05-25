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Шесть человек погибли в результате подрыва автомобиля в Ливии

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Фото: Global Look Press/Li Muzi
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По меньшей мере шесть человек погибли в результате подрыва заминированного автомобиля в ливанском городе Бенгази. 

По данным Reuters, взрыв прогремел в центре города вблизи крупнейшего в городе отеля. Подробности инцидента не приводятся.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее провел переговоры по видеосвязи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.

В ходе разговора, в частности, обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии.

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