Шесть человек погибли в результате подрыва автомобиля в Ливии

По меньшей мере шесть человек погибли в результате подрыва заминированного автомобиля в ливанском городе Бенгази.

По данным Reuters, взрыв прогремел в центре города вблизи крупнейшего в городе отеля. Подробности инцидента не приводятся.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее провел переговоры по видеосвязи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.

В ходе разговора, в частности, обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии.