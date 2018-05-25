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Twitter введет новые правила для предотвращения влияния на выборы

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Руководство соцсети Twitter вводит новые правила для размещения политических объявлений, чтобы ограничить влияние других стран на выборы в США.

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Согласно заявлению компании, физические и юридические лица, размещающие материалы, касающиеся выборов в США, должны доказать, что они базируются на американской территории. Им необходимо иметь разрешение от американского избиркома на соответствующую деятельность. Команда Twitter также проверит интернет-сайты и фотографии заказчиков и направит письмо на указанный адрес в США.

Помимо этого, каждая публикация политического характера будет отмечена маркировкой с информацией об источнике финансирования. Новые правила могут вступить в силу уже летом текущего года.

Twitter, Google и Facebook давали показания в конгрессе США в конце 2017 года в связи с расследованием вменяемого России вмешательства в американские выборы. По данным Twitter, «российские боты» сделали примерно 500 тыс. репостов записей президента США Дональда Трампа в социальной сети в последние пять недель перед выборами. При этом ретвиты данных аккаунтов составили лишь 1% от общего числа записей, посвященных президентским выборам в США.

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