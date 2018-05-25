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По базе ВВС Сирии в Хомсе нанесен ракетный удар

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По одному из военных аэродромов в провинции Хомс был нанесен ракетный удар. Системы противовоздушной обороны армии Сирии смогли отразить атаку.

В пресс-службе Пентагона прокомментировали атаку на аэродром и заявили, что США и их партнеры по международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» к данным ударам не причастны, сообщает «РИА Новости».

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Также в минобороны США отметили, что операции западной коалиции не проходят в западных частях Сирии, а сосредоточены на восточной стороне реки Ефрат.

Ранее сообщалось, что силы международной коалиции во главе с США нанесли удары по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. По данным СМИ, под удар попали военные позиции между Аль-Букемалем и Хмеймимом. По меньшей мере 12 человек погибли.

В ночь на 9 мая в результате ракетного удара Израиля по складу с оружием «Корпуса стражей иранской революции» (КСИР), который располагался в южном пригороде Эль-Кисва недалеко от Дамаска, погибли не менее 15 человек, в том числе восемь иранских военных советников и семеро бойцов шиитских формирований.

14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии из-за предполагаемой химатаки в городе Дума. Были выпущены более 100 ракет. По данным Минобороны РФ, 71 из них была сбита.

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