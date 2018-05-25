Путин прокомментировал обвинения в причастности России к крушению MH17‍

Президент России Владимир Путин прокомментировал промежуточные выводы международной группы по расследованию обстоятельств катастрофы малазийского лайнера МН17.

По словам главы государства, весь день он был занят с прибывшим на Петербургский международный экономический форум президентом Франции Эммануэлем Макроном и пока не смог ознакомиться с документами, представленными группой следователей.

Также Путин напомнил, что Москва предлагала свою помощь в расследовании трагедии и надеялась на совместную работу, однако российских экспертов не допустили. При этом Украина участвует в расследовании несмотря на то, что не закрыла свое воздушное пространство в зоне боевых действий, в нарушение международных правил.

24 мая состоялась пресс-конференция о ходе расследования катастрофы в Гааге. Прокурор Фред Вестербеке заявил, что следователи пока не могут сказать, кто и по какой причине сбил самолет. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов скептически воспринял промежуточный доклад международной комиссии по расследованию крушения малазийского боинга.

МИД России ранее заявил, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing, обнародованные международной Совместной следственной группой (ССГ), голословны и вызывают сожаление.

Минобороны России посчитало, что СГГ при расследовании обстоятельств катастрофы не учитывает или вовсе отвергает показания очевидцев.

Самолет «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.