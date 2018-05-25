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Трамп заявил о вынужденной отмене встречи с Ким Чен Ыном

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Американский президент Дональд Трамп заявил о вынужденной отмене встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и направил, в связи с этим, официальное письмо.

По его словам, проводить так долго планировавшуюся встречу нецелесообразно, учитывая агрессию и враждебность, которую КНДР показали в одном из последних заявлений.

«Вы говорите о вашем ядерном потенциале, однако наш настолько огромный и мощный, что я молюсь Богу о том, чтобы его никогда не пришлось использовать», — заявил президент США.

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Глава госдепартамента Майк Помпео заявил, что письмо об отмене встречи передано в КНДР. Трамп выразил надежду, что несмотря на произошедшее саммит двух стран сможет состояться в будущем.

В конце апреля власти Северной Кореи заявили об отказе от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Также северокорейский лидер Ким Чен Ын решил прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне ПхунгериПолигон был полностью демонтирован 24 мая. 

10 мая Дональд Трамп сообщил, что его встреча с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. На той же неделе Пхеньян отменил министерскую встречу двух корейских государств и пригрозил отказаться от встречи Ким Чен Ына с Трампом из-за военных учений США и Южной Кореи

Помпео заявлял, что проведение саммита зависит от позиции Ким Чен Ына. Он уже дважды за эту весну встречался с северокорейским лидером. По словам Помпео, стороны разговаривали об общих целях.

Трамп 22 мая сообщил, что если его встреча с Ким Чен Ыном не пройдет по каким-то причинам 12 июня, она может пройти в другое время. Более того, он допустил, что переговоры могут не состояться в намеченные сроки.

23 мая СМИ сообщили, что Ким Чен Ын опасается дальней поездки в Сингапур на переговоры с Трампом. По мнению северокорейского лидера, его отсутствие может спровоцировать угрозу военного или государственного переворота в стране. Кроме того, Пхеньян несколько раз говорил о сомнениях в проведении встречи 12 июня. 

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