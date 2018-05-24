IT-парк на месте гостиницы «Чайка» построят в Ярославле за 3 млрд рублей

Новый IT-парк планируют возвести на месте гостиницы «Чайка» в Ярославле. Сумма инвестиций в проект составит 3 млрд рублей. Соглашение подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО «Компания «Тензор» Сергей Уваров на Петербургском международном экономическом форуме сегодня, 24 мая.

Реализовать проект планируется за пять лет, инвестируя за это время порядка 3 млрд рублей. Строительство IT-парка позволит создать около трех тыс. рабочих мест. Работы планируется начать с подземной парковки, затем будет построен офисный центр, детский сад, обустроена зона отдыха, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Губернатор назвал проект масштабным и отметил, что правительство многое сделало для того, чтобы этот участок получил вторую жизнь.

Строительство будет вестись на территории, где раньше располагалась гостиница «Чайка». Она была снесена до основания 30 марта 2018 года.