Прямой эфир

Карантин по бешенству введен в нескольких районах Красноярского края

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Карантин по бешенству животных введен на территории нескольких районов Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

В поселке Первоманск Манского района ввели карантин из-за бешеной лисы. В Дудинке, Минусинске и поселке Волочанка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района были обнаружены по одной особи собак с заболеванием бешенства, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

На этих территориях был введен карантин. Специалисты принимают меры, направленные на устранение бешенства животных.

В карантинных зонах запрещается вывозить и продавать домашних животных, а также заниматься отловом диких. Под запрет попадают и выставки собак и кошек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бешеная собака напала на женщину в Нижегородской области
Отстрел лисиц начался в Орловской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017