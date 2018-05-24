Карантин по бешенству введен в нескольких районах Красноярского края

Карантин по бешенству животных введен на территории нескольких районов Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

В поселке Первоманск Манского района ввели карантин из-за бешеной лисы. В Дудинке, Минусинске и поселке Волочанка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района были обнаружены по одной особи собак с заболеванием бешенства, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

На этих территориях был введен карантин. Специалисты принимают меры, направленные на устранение бешенства животных.

В карантинных зонах запрещается вывозить и продавать домашних животных, а также заниматься отловом диких. Под запрет попадают и выставки собак и кошек.