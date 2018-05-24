Несколько улиц перекроют в Красноярске из-за строительства магистрали

Движение на улицах Чкалова и Сопочная планируют полностью перекрыть в Красноярске в связи со строительством шестиполосной магистрали в створе улицы Волочаевская. Об этом сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Как отметил руководитель КрУДор Андрей Журавлев, сложная дорожная ситуация в городе будет продолжаться до конца ноября 2018 года. В связи со строительством движение перераспределят и улицы Копылова и Киренского будут максимально загружены, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Сопочную улицу перекроют с 1 июня, а на Чкалова планируют ограничить движение с 15 июня.

На данный момент на Чкалова и Сопочной улицах начали переносить коммуникации и подошли к устройству земляного полотна. После этого планируется начать укладку асфальтобетонного покрытия.