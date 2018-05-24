На Украине убили депутата партии «Батькивщина»

В Черкассах во время нападения на офис партии «Батькивщина» убит депутат Сергей Гура. Инцидент произошел вечером в четверг, 24 мая.

По информации РЕН ТВ, охранник депутата пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия. По его словам, нападавший произвел два выстрела в голову и грудь Гуры.

Сообщается, что в ходе перестрелки мужчина, убивший депутата, был ранен. Сейчас он находится в больнице.

В конце января в Сумской области Украины во время охоты был застрелен депутат Иван Легкий. 60-летний народный избранник скончался на месте от полученных ранений.