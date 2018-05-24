Сирийский аэродром рядом с Хомсом подвергся ракетной атаке, которую успешно отразили системы ПВО. Об этом пишет государственной агентство Сирии SANA со ссылкой на источник.

По информации журналистов, снаряды были сбиты, не достигнув целей. О том, кто стоит за атакой на военный объект, не сообщается.

По словам очевидцев, в районе военного аэродрома произошла серия взрывов.

В ночь на 9 мая в результате ракетного удара Израиля по складу с оружием «Корпуса стражей иранской революции» (КСИР), который располагался в южном пригороде Эль-Кисва недалеко от Дамаска, погибли не менее 15 человек, в том числе восемь иранских военных советников и семеро бойцов шиитских формирований.

14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии из-за предполагаемой химатаки в городе Дума. Были выпущены более 100 ракет. По данным Минобороны РФ, 71 из них была сбита.