В МВД подтвердили сообщения о захвате заложников на востоке Москвы

В МВД подтвердили сообщения о захвате семьи в заложники на востоке Москвы. Как пояснил глава управления связей с общественностью столичного главка министерства Юрий Титов, инцидент возник в результате бытового конфликта.

Телеканал РЕН ТВ информирует со ссылкой представителя МВД, что территория двора у дома, где дебошир удерживает родственников, оцеплена.

Ранее были опубликованы первые кадры с места происшествия, на которых видно, что во дворе на улице Мостовых дежурят не менее двадцати полицейских автомобилей и кареты скорой помощи. В заложниках находится жена и ребенок захватчика, один человек ранен в живот. Дебошир вооружен двумя карабинами «Сайга».