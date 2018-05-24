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Пентагон заявил о готовности к ракетным провокациям Пхеньяна

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Пентагон готов к любым провокациям Пхеньяна, которые могут последовать после отмены встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил представитель комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

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«Мы совершенно уверены в том, что способны реагировать на любое развитие ситуации. Если с северокорейской стороны последуют провокации, то мы к ним готовы», — приводит ТАСС заявление представителя Пентагона. Он также подчеркнул, что власти США предусмотрели вариант использования Пхеньяном баллистических ракет.

Официальный представитель американского военного ведомства также подтвердила высокую готовность оборонных систем страны и готовность продолжать совместные учения с Южной Кореей. «Президент заявил о том, что мы готовы вести переговоры. Но мы поддерживаем высокий уровень готовности на случай любого развития событий», — пояснила пресс-секретарь Пентагона.

24 мая президент США Дональд Трамп направил официальное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором заявил об отмене встречи представителей двух стран 12 июня в Сингапуре. Американский лидер заявил, что его северокорейский коллега «упустил возможность установить прочный мир».

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