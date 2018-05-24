Новую телебашню построят в Екатеринбурге к 2021 году

После сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге объявлен конкурс на строительство новой, стоимостью почти 500 млн рублей. Объект высотой 236 м планируется разместить подальше от центра города, по адресу проспект Космонавтов, 99.

Заказчиком работ является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Подрядчик за 494 млн 243 тыс. рублей должен к 21 декабря 2020 года построить телебашню. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Недостроенная вышка высотой 220 м в центре Екатеринбурга была одним из самых известных объектов в городе. Башню начали возводить в 1983 году, однако в 1991 году процесс был заморожен из-за отсутствия финансирования. В постройке предлагалось устроить офисы, спортивный центр, загс, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована. На месте телебашни планируется возвести ледовую арену на 15 тыс. зрителей.