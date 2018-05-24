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Тимченко рассказал о последствиях антироссийских санкций

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Основатель и основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко рассказал «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, как санкции отразились на ведении бизнеса в Европе.

Он подчеркнул, что европейские банки отказались от работы с Volga Group, поэтому компания больше не развивает бизнес за рубежом. Тем не менее это является проблемой европейцев, поскольку Volga Group создавала рабочие места и платила налоги.

Тимченко добавил, что к санкциям необходимо относиться совершенно спокойно. Более того, он неоднократно указывал на то, что гордится попаданием в санкционный список.

«Переживем и это. Мы переживали много. Мы русские люди. Можем терпеть. Духом мы сильнее всех. Мы это уже доказывали не однажды», — резюмировал Тимченко.

Западные страны ввели санкции в отношении России из-за вхождения в состав страны Крыма и ситуации на юго-востоке Украины. Впоследствии ограничительные меры несколько раз расширялись.

Политические и экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза действуют с 2012 года. Впервые они были введены в связи с «делом Магнитского». В 2014 году они были продлены и расширены из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе.

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