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Светомузыкальный фонтан установят в главном парке Орла

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Жителям Орла представили один из проектов светомузыкального устройства, которое появится после реконструкции в городском парке культуры и отдыха. Видео разместил в соцсети член правительства региона Денис Блохин.

На данный момент известно, что струи воды в фонтане будут менять и напор, направление движения, и даже будут периодически выстреливать пунктиром. При этом снизу также будут включаться разноцветные огни.  Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Ранее на Верхнем озере Калининграда специалисты за несколько дней отремонтировали фонтан в виде вулкана. Объект не был сдан в эксплуатацию и не работал из-за подтопленных насосов. В чашу сбрасывали мусор. 

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