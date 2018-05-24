Светомузыкальный фонтан установят в главном парке Орла

Жителям Орла представили один из проектов светомузыкального устройства, которое появится после реконструкции в городском парке культуры и отдыха. Видео разместил в соцсети член правительства региона Денис Блохин.

На данный момент известно, что струи воды в фонтане будут менять и напор, направление движения, и даже будут периодически выстреливать пунктиром. При этом снизу также будут включаться разноцветные огни. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Ранее на Верхнем озере Калининграда специалисты за несколько дней отремонтировали фонтан в виде вулкана. Объект не был сдан в эксплуатацию и не работал из-за подтопленных насосов. В чашу сбрасывали мусор.