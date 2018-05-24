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Фильм о народах Казахстана снимают в Казани

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В Казани проходят съемки документального фильма «Нить. Казахстан», который является частью цикла «Тюркские народы Казахстана». Главную роль играет представительница татарской национальности - мастер по пошиву национальных костюмов Вадига Галимбаева. 

Команда с «Казахфильма» имени Ш. Айманова работает в Казанском Кремле, Национальном музее Татарстана, парках и скверах. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, журнал «Ералаш» снимет новые серии в Санкт-Петербурге. Они будут посвящены смешным ситуациям, связанным с футболом, — в основу сценария лягут различные казусы на поле, спортивные байки в исполнении детей, а также истории болельщиков и игроков. В съемочном процессе смогут принять участие юные жители города, о кастинге юных дарований объявят дополнительно. 

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