Заморозки ожидают столичный регион в ночь на 26 мая

Столбики термометров опустятся в Подмосковье ниже нуля в ночь на субботу, 26 мая. О предстоящих в столичном регионе заморозках предупредила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Местами ожидается до -2 градусов, отметили спасатели, передает ТАСС.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 26 мая местами по Московской области ожидаются заморозки до -2 градусов», — цитирует сообщение ведомства «Газета.ру».

Ранее в четверг сообщалось, что на Москву и область надвигается холодный атмосферный фронт.