Рязанская область одобрила пять инвестпроектов

Губернатор Рязанской области в рамках ПМЭФ подписал соглашения о сотрудничестве по развитию станкостроения, молочной и деревообрабатывающей промышленности, транспортной логистики.

АО «СТП-Саста» реализует в Сасово крупный инвестпроект по производству станко-инструментальной продукции с объёмом инвестиций 1,9 млрд рублей. Агромолочный комбинат «Рязанский» планирует модернизировать пункты приёмки и переработки молока и построить распределительный центр. Стоимость проекта составляет 612,5 млн рублей, пишет РИА «7 новостей».

Компания «Мадера» запустит глубокую переработку древесины. При участии «Порта Коломна» и «Окско-Московского пароходства» будет создан транспортно-логистический центр и обновлен речной транспорт в Рязани.

Напомним, завод по производству извести построят в Касимовском районе Рязанской области. Проектом занимается компания ООО «ЭКО-Золопродукт инвест». По приблизительным подсчетам сумма инвестиций в проект составит более чем 4,8 млрд рублей. Собственник уже вложил в реализацию проекта порядка 176 млн рублей.