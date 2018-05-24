В Пензенской области «Горгаз» нарушил антимонопольное законодательство

В Заречном Пензенской области УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях АО «Горгаз». При расчете тарифов на услуги услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования, были учтены необоснованные затраты, не относящиеся к хозяйственной деятельности общества.

Таким образом установилась монопольно высокая цена, то есть был нарушен пункт закона «О защите конкуренции». Организация могла ущемить интересы широкого круга потребителей. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В отношении АО «Горгаз» города Заречный возбуждено дело о несоблюдении российского антимонопольного законодательства.