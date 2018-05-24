Режим ЧС введен в одном из районов Якутии из-за прибывающей воды

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Среднеколымского района Якутии в связи с превышением критической точки уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба минприроды по Республике Саха (Якутия).

По состоянию на 8:00 в селе Березовка уровень воды составил 1003 см при критической отметке в 1000 см. Ситуация находится под контролем комиссии по ЧС во главе с министром охраны природы Сахамина Афанасьева, сообщает ИА YakutiaMedia.

В ближайшее время рабочая группа должна вылететь в село Аргахтах для того, чтобы обследовать ледовую обстановку на реке Колыма.

По сообщению МЧС, за сутки ледоход продвинулся на 126 км. Так, нижняя кромка ледохода наблюдается в 110 км выше Среднеколымска. Уровень воды при этом составляет 828 см при критической точке в 1200 см. А верхняя кромка ледохода находится в 65 км выше поселка Зырянка.