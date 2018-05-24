Прямой эфир

Режим ЧС введен в одном из районов Якутии из-за прибывающей воды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Среднеколымского района Якутии в связи с превышением критической точки уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба минприроды по Республике Саха (Якутия).

По состоянию на 8:00 в селе Березовка уровень воды составил 1003 см при критической отметке в 1000 см. Ситуация находится под контролем комиссии по ЧС во главе с министром охраны природы Сахамина Афанасьева, сообщает ИА YakutiaMedia.

В ближайшее время рабочая группа должна вылететь в село Аргахтах для того, чтобы обследовать ледовую обстановку на реке Колыма.

По сообщению МЧС, за сутки ледоход продвинулся на 126 км. Так, нижняя кромка ледохода наблюдается в 110 км выше Среднеколымска. Уровень воды при этом составляет 828 см при критической точке в 1200 см. А верхняя кромка ледохода находится в 65 км выше поселка Зырянка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На реке Лене в Якутии подтопленным остается одно село
Режим ЧС сняли в Якутске после паводка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017