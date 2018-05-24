Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание

Экстренное совещание с советниками по безопасности в связи с отказом президента США Дональда Трампа от запланированного саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном созвал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Об этом сообщает агентство Yonhap, не приводя дополнительных подробностей.

В четверг, 24 мая, хозяин Белого дома Дональд Трамп в официальном письме отказался от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Заявление президента США прозвучало после того, как в КНДР взорвали полигон Пхунгери, где проходили испытания ядерных вооружений.

В начале мая Трамп заявил о «хороших отношениях» с лидером КНДР Ким Чен Ыном и отметил, что рассчитывает на «большой успех» в ходе встречи с ним в Сингапуре. 10 мая Трамп объявил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня. Инициатива организации встречи на высшем уровне между странами в этом островном городе-государстве исходила от Вашингтона.

США не выгодно урегулирование ситуации Корейском полуострове, такое мнение выразил в интервью порталу iz.ru политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.