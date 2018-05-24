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Соревнования по забегу на трамплин пройдут в Пермском крае

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Фото: Red Bull
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Экстремальные соревнования на выносливость, во время которых спортсменам предстоит бежать вверх по горнолыжному трамплину, пройдут 26 мая в городе Чайковский Пермского края. Там состоится первая в этом сезоне российская гонка серии Red Bull 400.

Участники должны пробежать дистанцию  400 м, взобравшись на горнолыжный трамплин под уклоном 35 градусов.

В забеге участвуют до 500 участников. 50 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут около 70 м перед тем, как начать забег на трамплин. Призерами становятся три участника, показавшие лучшее время.

Сезон-2018 включает в себя 17 этапов в Финляндии, США, Японии, Казахстане, России, Норвегии, Италии, Канаде, Франции, Германии, Словакии, Польше, Австрии, Словении и Швейцарии. В США и России пройдет по два этапа в течение одного года. Второй состоится осенью в Сочи.

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