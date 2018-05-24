Мотоциклист сбил женщину и врезался в иномарку в Хабаровске

Мотоциклист сбил пожилую женщину и врезался в стоящий автомобиль в Краснофлотском районе Хабаровска. Пострадали пешеход и пассажир автомобиля. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу.

Авария произошла вчера вечером, 23 мая, возле одного из домов на улице Стрельникова. Водитель мотоцикла Honda VTZ 250 допустил наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу в непредусмотренном для этого месте, сообщает ИА AmurMedia.

После наезда мотоцикл отбросило на стоящий рядом автомобиль Toyota Prius Alpha, в котором находились люди.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 65-летняя женщина-пешеход и 18-летняя пассажирка автомобиля. Пострадавшие были доставлены в краевую клиническую больницу № 2.

У пешехода были диагностированы перелом локтевого отростка и ушиб мягких тканей лба, у пассажирки авто — закрытый перелом лучевой кости со смещением, ушибы и ссадины.