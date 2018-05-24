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Несовершеннолетнюю роженицу экстренно доставили в Хабаровск из ЕАО

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Несовершеннолетнюю роженицу в тяжелом состоянии экстренно доставили авиацией из Еврейской автономной области в перинатальный центр в Хабаровске. Девушка после кесарева сечения впала в кому.

Борт санитарной авиации доставил 15-летнюю девушку в тяжелом состоянии в краевой перинатальный центр. Во время родов возникли осложнения, и после кесарева сечения роженица впала в кому, сообщает ИА AmurMedia.

Врачи больницы в ЕАО вывели ее из этого состояния, а специалисты перинатального центра провели обследование дистанционно. После консультации было принято решение перевезти пациентку в Хабаровск.

Как рассказал главный врач Хабаровского краевого Перинатального центра Юрий Бердаков, молодой матери уже назначено и проводится необходимое лечение. Малыш появился раньше срока, и на данный момент его жизни ничего не угрожает.

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