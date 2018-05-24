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В Совфеде отметили незаинтересованность США в мире на Корейском полуострове

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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Соединенные Штаты не заинтересованы в нормализации ситуации на Корейском полуострове, заявил в четверг, 24 мая, член Совета Федерации Владимир Джабаров.

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Вашингтону выгодна постоянная конфронтация, отметил российский сенатор, передает «Интерфакс».

Ранее в четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался в официальном письме от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая была намечена на 12 июня в Сингапуре.

В мае глава Госдепартамента Майк Помпео заявлял, что проведение саммита зависит от позиции Ким Чен Ына. 23 мая СМИ сообщили, что Ким Чен Ын опасается дальней поездки в Сингапур на переговоры с Трампом. 

В конце апреля власти Северной Кореи заявили об отказе от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Также северокорейский лидер Ким Чен Ын решил прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери, его полностью демонтировали 24 мая. 

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