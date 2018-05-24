Киев применил санкции в отношении Московской биржи

Украинские власти ввели санкции в отношении Московской биржи сроком на три года, обновленный список опубликован в четверг, 24 мая, на сайте президента Украины.

Санкциями введена блокировка активов биржи, ограничение торговых операций, запрет выведения капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, говорится в документе.

Московскую биржу на Украине лишат интернета, кроме того, организации будет запрещено участвовать в государственных закупках, передает НСН. Ранее Московская биржа владела крупной долей фондовой площадки на Украине, уточняет телеканал «360».

Накануне президент Украины Петр Порошенко похвастался ростом валютных запасов страны.