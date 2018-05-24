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Оленеводческий комплекс построят в Тульской области

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Инвестиционный проект по строительству оленеводческого комплекса будет реализован в Тульской области. Соответствующее соглашение подписал губернатор Алексей Дюмин на Петербургском международном экономическом форуме.

Оленеводческое хозяйство предполагается создать в Ясногорском районе. Его проектная мощность должна составить 10 тыс. голов благородного оленя. Впоследствии поголовье может быть расширено, если удастся расширить географию продаж. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

Стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. На оленеводческом комплексе будет создано 200 рабочих мест.

Как сообщал портал iz.ru, ученые прогнозируют угасание оленеводства в Ямало-Ненецком автономном округе. Губернатор Ямала отметил, что если не изменить принципы работы, то в течение 10 лет количество животных сократится до 20–30 тыс.

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