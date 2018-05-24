В четверг состоялась премьера очередной серии «международного расследования», которое уже четвертый год ведут Нидерланды. Они выясняют, кто же всё-таки сбил 17 июля 2014 года над Донбассом пассажирский авиалайнер Boeing-777, следовавший рейсом MH17. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. И все эти годы расследуется исключительно одна версия: лайнер был сбит ЗРК «Бук», который был якобы передан Россией ополченцам. То, что в это время в этом районе был аналогичный дивизион ВСУ, следствие попросту игнорирует. И не устает обрушивать на общественность всё новые и новые свои «открытия». Каждое из которых всё сильнее опровергает не только саму главную версию, но и уничтожает остатки доверия к следствию как таковому.

В этот раз следственная группа была особенно торжественна и выступила с громким заявлением: «Следственная группа исследовала все доступные изображения и установила, что ЗРК «Бук» имеет ряд уникальных особенностей. По ним следственная группа сумела получить отпечатки пальцев. После интенсивного сравнительного исследования нескольких Буков установлено, что ЗРК, который сбил Boeing, происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация» — заявил представитель Нидерландов в ходе презентации предварительных итогов второго расследования крушения лайнера на востоке Украины». Вот так! Ни много ни мало.

А в качестве главного доказательства с театральной сценичностью публике было представлено нечто, названное следователями, «обломками той самой ракеты «Бук», которая сбила малайзийский Boeing. И комментатор из следственной группы, указывая на маркировку, лежавшего перед ним изделия потребовал от России пояснить, что означают эти цифры, а также назвать воинскую часть, где числились эти ракеты? Видимо, на обломках этого «Бука» и были обнаружены те самые отпечатки пальцев подозреваемых…

Общественность просто поражена скрупулезностью и тщательностью следователей и тем, насколько доказательно изобличена Россия в этом преступлении. Вот только одна маленькая несостыковка! «Следователи» вынесли на сцену не обломки ракеты 9М38 ЗРК «Бук-М1», которая, как установлено, сбила Boeing над Донбассом, а обломки ракеты 9М79 тактического ракетного комплекса «Точка». Если быть точным, то двигательную его часть!

То есть нидерландские следователи с умным видом представили международному сообществу в качестве «неопровержимого доказательства» вместо обломков ракеты «земля-воздух», обломки ракеты «земля-земля». Причем вполне очевидно украинской! Потому как у ополченцев никогда на вооружение таковой не было и никогда она ими не применялась. И данные обломки, если и доказательство преступления, то преступления ВСУ, которые такими комплексами стреляли по густонаселенным городам Донбасса.

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в этой стране. Большинство жертв трагедии были подданными Нидерландов.

Очень хочется задать следователям вопрос: как «тайно» разыскивались и вывозились эти «обломки», как они передавались следователям и доставлялись в Нидерланды?

А если серьезно, то чем дольше тянется фарс с названием «следствие по делу рейса МН-17», тем очевиднее становится его беспомощность и необъективность. Когда вне всяких доказательств и правил расследования виновный назначен заранее…