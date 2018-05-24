Шоу костюма пройдет в Петропавловской крепости на 315-летие Петербурга

День города в Санкт-Петербурге по традиции начнут отмечать на территории Петропавловской крепости. В полдень 27 мая прозвучит пушечный выстрел, запланировано возложение цветов на могилу Петра Великого. Затем состоится костюмированное шоу. Петербуржцы и туристы увидят наряды, которые носили в городе со дня основания, и расскажут, как спасались от дождя в разные времена.

В заключение праздника «Город 315» пройдет четырехчасовой концерт с участием Татьяны Булановой, Игоря Корнелюка, Ираклия Пирцхалавы, группы «Пицца» и IOWA, сообщает телеканал «78».

В дельте Невы на Заячьем острове 315 лет назад 16 (27) мая была заложена крепость, названная Санкт-Питер-бурх. День основания крепости стал днем рождения нового города — Санкт-Петербурга.