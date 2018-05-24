СК завел дело о доведении до самоубийства после гибели подростка на «Театральной»

Следственный комитет возбудил дело после смерти 16-летнего подростка под колесами поезда на станции «Театральная» московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», следователи завели уголовное дело о доведении до самоубийства. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел утром 24 мая на станции «Театральная» Замоскворецкой линии подземки. Заметив упавшего на пути человека, машинист применил экстренное торможение, однако человек погиб. Из-за случившегося временно было остановлено движение поездов на участке от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой».