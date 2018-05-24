Прямой эфир

Дату начала купального сезона утвердили в Великом Новгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Купальный сезон в Великом Новгороде стартует 8 июня. Согласно постановлению городской мэрии, сезон продлится до 31 августа.

По данным местной администрации, горожане смогут купаться только на пляжах возле кремля и Свято-Юрьевского монастыря. До начала сезона там поставят информационные стенды с правилами поведения на воде. В течение лета на пляжах будут работать спасатели, сообщает «Новгород.ру».

Также мэрия указала, что купание будет запрещено в 11 местах. Это, например, карьеры на улице Щусева, набережная Александра Невского, микрорайон Кречевицы, левобережные и правобережные очистные сооружения. До 11 июня в этих местах установят информационные аншлаги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасателей готовят к купальному сезону в Курской области
В Британии появились купальники с принцем Гарри и Меган Маркл

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017