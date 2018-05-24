Дату начала купального сезона утвердили в Великом Новгороде

Купальный сезон в Великом Новгороде стартует 8 июня. Согласно постановлению городской мэрии, сезон продлится до 31 августа.

По данным местной администрации, горожане смогут купаться только на пляжах возле кремля и Свято-Юрьевского монастыря. До начала сезона там поставят информационные стенды с правилами поведения на воде. В течение лета на пляжах будут работать спасатели, сообщает «Новгород.ру».

Также мэрия указала, что купание будет запрещено в 11 местах. Это, например, карьеры на улице Щусева, набережная Александра Невского, микрорайон Кречевицы, левобережные и правобережные очистные сооружения. До 11 июня в этих местах установят информационные аншлаги.