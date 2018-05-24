Мэр Благовещенка лично проверила ремонт городских дорог

Мэр Благовещенска Валентина Калита провела выездную проверку городских дорог, которые были отремонтированы в 2016 и 2017 годах. За это время выявленные дефекты дорожного покрытия подрядчик должен был устранить.

Во время осмотра участков был выявлен ряд дефектов. На Новотроицком шоссе обнаружили яму, а на улице Пролетарской на 21 колодце просел грунт. Подрядной организации был вынесено предписание устранить дефекты до 1 июня, сообщает Амурская служба новостей.

На данный момент в городе присутствует около десяти участков с явными недостатками, которые нужно устранить. Ликвидировать все дефекты необходимо до конца июня.

Мэр отметила, что срок гарантийных обязательств составляет пять лет и ответственные за это дорожные службы стараются устранять все выявленные недостатки своевременно. За состоянием дорожного покрытия, которое ремонтировалось в течение последних лет, следит специальная комиссия.