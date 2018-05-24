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Школьник выстрелил в одноклассника из пневматического ружья под Ростовом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Ростовской области девятилетний мальчик выстрелил в своего одноклассника из пневматического ружья. Инцидент произошел 22 мая в городе Шахты.

По информации администрации города, состояние пострадавшего удовлетворительное. Ребенок был госпитализирован с ранением в шею. Как передает ТАСС, инцидент произошел во внеурочное время. По факту происшествия проводится проверка.

Утром 24 мая девятиклассник ранил сверстника ножом во время урока в школе на северо-западе Москвы. Пострадавший доставлен в больницу для осмотра.

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