Школьник выстрелил в одноклассника из пневматического ружья под Ростовом

В Ростовской области девятилетний мальчик выстрелил в своего одноклассника из пневматического ружья. Инцидент произошел 22 мая в городе Шахты.

По информации администрации города, состояние пострадавшего удовлетворительное. Ребенок был госпитализирован с ранением в шею. Как передает ТАСС, инцидент произошел во внеурочное время. По факту происшествия проводится проверка.

Утром 24 мая девятиклассник ранил сверстника ножом во время урока в школе на северо-западе Москвы. Пострадавший доставлен в больницу для осмотра.