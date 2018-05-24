Светофоры в центре Якутска будут работать в тестовом режиме

Светофоры на 28 перекрестках в центре Якутска планируют перевести на новый режим работы в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004. В связи с этим светофорные объекты будут работать в тестовом режиме 10 дней.

Как рассказал начальник Управления дорог Окружной администрации Якутска Валерий Домотов, тестовый режим начнется 26 мая и завершится 4 июня. После этого планируется проанализировать интенсивность движения транспорта и добиться оптимального решения потоков — как транспортных, так и пешеходных, сообщает ИА SakhaNews.

По новым стандартам режим работа светофоров изменится так, чтобы исключить пересечение транспортных и пешеходных потоков. Перевести все светофорные объекты на новый режим работы запланировано до 30 сентября.