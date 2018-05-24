Прямой эфир

Суд продлил арест обвиняемому в теракте в «Перекрестке» в Петербурге

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Калининский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца продлил арест обвиняемому во взрыве в магазине «Перекресток» Дмитрию Лукьяненко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Сообщается, что суд также оставил без удовлетворения жалобу Лукьяненко на предыдущее постановление о продлении срока заключения под стражу. Его защита просила изменить меру пресечения на домашний арест или на подписку о невыезде.

Взрыв в камере хранения петербургского магазина на Кондратьевском проспекте произошел в конце декабря прошлого года. В результате происшествия пострадали 18 человек. Сначала было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, позже его переквалифицировали на статью о теракте.

Лукьяненко, проживающий в Красносельском районе Петербурга, был задержан спустя двое суток после инцидента. Позже выяснилось, что он с 19 лет наблюдался в психиатрическом диспансере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь человек погибли при взрыве в парке Багдада
Двое детей пострадали при взрыве в рейсовом автобусе в Дебальцево
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017