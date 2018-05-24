Суд продлил арест обвиняемому в теракте в «Перекрестке» в Петербурге

Калининский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца продлил арест обвиняемому во взрыве в магазине «Перекресток» Дмитрию Лукьяненко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Сообщается, что суд также оставил без удовлетворения жалобу Лукьяненко на предыдущее постановление о продлении срока заключения под стражу. Его защита просила изменить меру пресечения на домашний арест или на подписку о невыезде.

Взрыв в камере хранения петербургского магазина на Кондратьевском проспекте произошел в конце декабря прошлого года. В результате происшествия пострадали 18 человек. Сначала было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, позже его переквалифицировали на статью о теракте.

Лукьяненко, проживающий в Красносельском районе Петербурга, был задержан спустя двое суток после инцидента. Позже выяснилось, что он с 19 лет наблюдался в психиатрическом диспансере.