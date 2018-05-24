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Более 6 тыс. л фальсифицированного алкоголя изъяли в Липецкой области

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Полиция ликвидировала в Липецкой области цех по производству нелегального алкоголя. В ходе обысков силовики обнаружили более 6 тыс. л фальсифицированного спиртного общей стоимостью более 1 млн рублей.

Цех был обнаружен в селе Студеновские выселки. Под производство алкогольной продукции было переоборудовано складское помещение. Полиция изъяла образцы спиртного и направила их на экспертизу. Лабораторные исследования показали, что алкоголь является фальсификатом, пишет Lipetskmedia.

По факту работы цеха было возбуждено уголовное дело. Организаторам подпольного бизнеса грозит до шести лет лишения свободы.

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