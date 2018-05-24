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Законопроект о моральном облике депутатов внесен в Верховную раду Украины

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о моральном облике народных депутатов. В случае принятия документа украинский Центризбирком сможет отменять регистрацию тех кандидатов в парламент страны, кто был уличен в совершении в прошлом антиобщественных и аморальных действий.

Проект содержит поправки в действующие законы «О Центральной избирательной комиссии» и «О выборах народных депутатов Украины».

Для помощи ЦИК в оценке кандидатов предлагается создать международный совет добропорядочности. Согласно проекту, в него войдут 20 иностранных экспертов, назначать которых можно будет только по представлению Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО).

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что случаи, когда кандидат в народные депутаты скрывает произошедшие с ним факты пренебрежения интересами общества и государства, аморального поведения, неуважения к правам и свободам граждан, о которых становится известно уже после получения им депутатского мандата, случаются нередко.

В настоящее время закон Украины обязывает кандидатов в депутаты предоставлять информацию о своём имущественном положении, отмечается в пояснительной записке.

«Однако моральная добродетель будущих народных избранников не менее важна, чем добродетель финансовая», — цитирует RT документ.

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