Netflix показал первые кадры недетского мультсериала от создателя «Симпсонов»

Премьера нового мультсериала от создателя «Симсонов» Мэтта Грейнинга состоится 17 августа. Об этом 23 мая сообщается в Twitter компании Netflix. Подписчикам будут доступны 10 эпизодов.

О начале работы Грейнинг заявил около года назад, отметив, что в мультсериале будет много шуток, смертей и секса.

Drink it in, peasants! @Disenchantment, the latest series from The Simpsons creator Matt Groening, premieres August 17 on Netflix. pic.twitter.com/INr3mDOzuB — Netflix US (@netflix) May 23, 2018

Название проекта — Disenchantment (Разочарование — ред.), мультсериал снят для взрослой аудитории и рассказывает о Средневековье, отмечает «Газета.ру». Это первый проект Грейнинга за почти 20 лет.

Персонажи мультфильма имеют явное сходство с героями «Симпсонов» и «Футурамы».