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Netflix показал первые кадры недетского мультсериала от создателя «Симпсонов»

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Премьера нового мультсериала от создателя «Симсонов» Мэтта Грейнинга состоится 17 августа. Об этом 23 мая сообщается в Twitter компании Netflix. Подписчикам будут доступны 10 эпизодов.

О начале работы Грейнинг заявил около года назад, отметив, что в мультсериале будет много шуток, смертей и секса.

Название проекта — Disenchantment (Разочарование — ред.), мультсериал снят для взрослой аудитории и рассказывает о Средневековье, отмечает «Газета.ру». Это первый проект Грейнинга за почти 20 лет.

Персонажи мультфильма имеют явное сходство с героями «Симпсонов» и «Футурамы».

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