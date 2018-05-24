Netflix показал первые кадры недетского мультсериала от создателя «Симпсонов»
Премьера нового мультсериала от создателя «Симсонов» Мэтта Грейнинга состоится 17 августа. Об этом 23 мая сообщается в Twitter компании Netflix. Подписчикам будут доступны 10 эпизодов.
О начале работы Грейнинг заявил около года назад, отметив, что в мультсериале будет много шуток, смертей и секса.
Название проекта — Disenchantment (Разочарование — ред.), мультсериал снят для взрослой аудитории и рассказывает о Средневековье, отмечает «Газета.ру». Это первый проект Грейнинга за почти 20 лет.
Персонажи мультфильма имеют явное сходство с героями «Симпсонов» и «Футурамы».