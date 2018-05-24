Пушков похвалил освиставших Никки Хейли студентов

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал запись выступления постоянного представителя США при ООН Никки Хейли перед студентами Хьюстонского университета, на котором видно, как ее освистали в знак протеста против действий США в Палестине.

По словам политика, аудитория поступила правильно.

Студенты Хьюстонского университета освистали Никки Хейли - и правильно сделали. Это законная реакция на ее агрессивность и лицемерие. Перед людьми выступать - это не в Совбезе и не перед камерами красоваться. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 24, 2018

Видео с тем, как студенты освистывают постпреда США в ООН Никки Хейли, разместил в социальной сети журналист Си Джей Верлеман. В ролике они говорят ей, что «ей не спрятаться», и обвиняют в потворстве гендоциду.

"Nikki Haley, you can't hide. You're enabling genocide."



-Students at University of Houston give the US Ambassador the welcome she deserves.



You can also hear her mutter, "Oh, Jesus!" under her breath.. pic.twitter.com/8yrtnYuaII — CJ Werleman (@cjwerleman) May 23, 2018

В секторе Газа из-за открытия посольства США в Иерусалиме, состоявшегося 14 мая, вспыхнули протесты палестинцев. В ходе столкновений погибли более 60 человек, свыше 2,8 тыс. получили ранения. При этом Израиль не связывает гибель людей с переносом дипмиссии и обвиняет в происходящем движение ХАМАС. Той же позиции придерживаются и в Вашингтоне.