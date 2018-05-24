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Пушков похвалил освиставших Никки Хейли студентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал запись выступления постоянного представителя США при ООН Никки Хейли перед студентами Хьюстонского университета, на котором видно, как ее освистали в знак протеста против действий США в Палестине.

По словам политика, аудитория поступила правильно. 

Видео с тем, как студенты освистывают постпреда США в ООН Никки Хейли, разместил в социальной сети журналист Си Джей Верлеман. В ролике они говорят ей, что «ей не спрятаться», и обвиняют в потворстве гендоциду.

В секторе Газа из-за открытия посольства США в Иерусалиме, состоявшегося 14 мая, вспыхнули протесты палестинцев. В ходе столкновений погибли более 60 человек, свыше 2,8 тыс. получили ранения. При этом Израиль не связывает гибель людей с переносом дипмиссии и обвиняет в происходящем движение ХАМАС. Той же позиции придерживаются и в Вашингтоне.

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