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Школьник ранил одноклассника ножом во время урока в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ученик 9-го класса нанес сверстнику ножевое ранение во время урока в школе на северо-западе Москвы. Пострадавший доставлен в больницу для осмотра. Инцидент произошел в образовательном учреждении № 1571 в Северном Тушино утром 24 мая.

Как сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова, виновник происшествия на допросе рассказал, что «не хотел ранить одноклассника и всё произошло случайно».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося, опрашиваются учителя и школьники. Также проверяется охрана, выясняется, каким образом подросток смог пронести в учреждение нож. Кроме того, следователи проверят условия жизни и воспитания виновника происшествия в семье, передает «Интерфакс.

Ранее в школе башкирского города Стерлитамак подросток напал с ножом на учительницу и одноклассницу, злоумышленник арестован.

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