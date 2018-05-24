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В МЭР поддержали создание организации «Россия — страна возможностей»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Создание автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» позволит обеспечить развитие человеческого капитала в нашей стране, считает помощник министра экономического развития РФ Татьяна Дьяконова. Об этом она заявила в павильоне мультимедийного информационного центра «Известия» на ПМЭФ-2018, передает корреспондент iz.ru.  

«Я считаю, это хороший знак, что мы создаем среду для развития талантов России на всех уровнях, поэтому это очень важная инициатива президента, которая позволит развиваться человеческому капиталу в нашей стране на системном уровне в долгосрочной перспективе», — сказала Дьяконова. 

22 мая президент РФ Владимир Путин распорядился создать НКО «Россия — страна возможностей». Курировать деятельность структуры будет Управление делами президента. Ее целью станет помощь самореализации граждан и повышение социальной мобильности.

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия».

Помимо деловой программы, гостей форума ждет и множество культурных мероприятий

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