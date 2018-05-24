Госдума приняла закон о финансовом омбудсмене

Государственная дума приняла в четверг, 24 мая, в третьем чтении закон о создании в России службы уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг. К финансовому омбудсмену граждане должны будут обращаться перед подачей судебного иска на финансовую организацию.

Обращение к финомбудсмену должно облегчить споры между гражданином и финансовой организацией в досудебном порядке, в случае если размер требований не более 500 тыс. рублей, при этом обращение в службу будет обязательным.

Как передает ТАСС, на первом этапе служба будет заниматься спорами со страховщиками (проблемный сегмент — ОСАГО), которых будут стимулировать урегулировать претензии до суда.

В настоящее время, если страховщик производит возмещение по решению суда, то он выплачивает не только саму сумму, но и штраф в размере 50% от суммы иска. После принятия закона ситуация изменится: если страховщик исполняет решение омбудсмена безоговорочно и не выигрывает в суде, то с него снимаются штрафы.

Законом предусмотрено бесплатное обращение гражданина к финомбудсмену.

Полномочия финансового уполномоченного будут ограничиваться исключительно случаями нарушения прав граждан со стороны финансовых организаций.

На прошлой неделе Центробанк предложил в соответствии с правилом «каждый отвечает сам за себя» установить справедливую цену полиса ОСАГО для каждого водителя.