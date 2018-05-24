КНДР полностью демонтировала ядерный полигон в Пхунгери

Власти КНДР объявили о полном демонтаже ядерного полигона в Пхунгери. На церемонии мог присутствовать северокорейский лидер Ким Чен Ын.

По данным южнокорейского телеканала Вай-ти-эн, именно присутствием главы государства может объясняться молчание государственных СМИ КНДР. Обычно они по соображениям безопасности сообщают о мероприятиях с участием Ким Чен Ына на следующий день после его отъезда, отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что на ядерном полигоне Пхунгери взорвали по меньшей мере три подземных туннеля для испытаний атомного оружия. Кроме того, были ликвидированы казармы, наблюдательные пункты и другие постройки. При демонтаже присутствовали журналисты из России, США, Китая и Великобритании, передает ТАСС.

В конце апреля власти Северной Кореи заявили об отказе от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Также северокорейский лидер Ким Чен Ын решил прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери.