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Проектирование первого села гектарщиков началось под Хабаровском

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Проектные работы на месте будущего первого села на дальневосточных гектарах начались в районе имени Лазо Хабаровского края. Об этом сообщили в администрации Кругликовского сельского поселения, в границах которого будет построен поселок.

Как рассказала глава поселения Снежана Жданова, на данный момент строительство еще не началось, так как нет ни дорог, ни инфраструктуры. Но подрядчик на проектирование дорожной сети уже определен, а в скором времени начнутся работы по подключению к электросети, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам исполняющего обязанности главы администрации района имени Лазо Антона Кравчука, на создание проектно-сметной документации для строительства дорог из бюджета края было выделено 24,3 млн рублей. Присоединение Дальневосточного к электроэнергии оценивается до 200 млн рублей.

Помимо этого, было принято решение полностью переделать генеральный план Кругликовского сельского поселения. Подрядчик на выполнение работы уже найден. Ему предстоит разработать план, правила застройки и землепользования, проекты планировки и межевания территории. План необходим для того, чтобы полностью понимать, какая будет потребность в электроэнергии и другой инфраструктуре. Стоимость проекта составляет 30 млн рублей.

Название будущего села «Дальневосточный» выбрали местные жители. 30 мая депутаты Законодательной думы Хабаровского края планируют принять постановление о наименовании нового населенного пункта.

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