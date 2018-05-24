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Мантуров выступил за переезд Минпромторга в один из промышленных регионов России

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Минпромторг России, как ведомство, ответственное за промышленность, могло бы переехать в один из российских регионов, ответственных за производство. Такую точку зрения высказал глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Министр положительно оценил переезд ведомства с Китайгородского проезда в деловой центр «Москва-Сити», однако, по его мнению, можно было выбрать один из промышленных регионов страны.

«У нас, например, (в ведении) промышленно развитые регионы. Урал, например. Ничего страшного нет, все бы поехали, поработали бы замечательно», — приводит «РИА Новости» слова Мантурова.

Летом 2017 года было принято решение о переезде четырех российских министерств в деловой центр «Москва-Сити». Речь идет о Минпромторге, Минкомсвязи, Минстрое и Минэкономразвитии. Переезд призван сократить расходы ведомств.

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