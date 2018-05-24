Сказки Алтая защитят законом

Госсобрание Республики Алтай планирует принять региональный закон «Об эпическом наследии Республики Алтай». Главной его целью является создание условий для защиты, сохранения и популяризации такого наследия. К нему относятся алтайские богатырские сказки «кай черчек» и исполнение сказаний горловым пением или речитативом под аккомпанемент струнного инструмента топшуура.

Как уточняет Сибирское агентство новостей, автор законопроекта — комитет госсобрания по образованию, науке, спорту и молодежной политике, общественным объединениям и СМИ. В пояснительной записке к документу указывалось, что закон необходим для того, чтобы не допустить безвозвратной утраты эпического наследия Республики Алтай, поскольку регион является «единственным очагом и хранителем» алтайской национальной культуры.

Агентство отмечает, что принятие закона не потребует дополнительных отчислений из бюджета. Однако нормативный акт будет регламентировать поощрение носителей устной эпической традиции.