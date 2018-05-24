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Нерпу Иру с тяжелыми травмами спасают в Приморье

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Сотрудники реабилитационного центра «Тюлень» помогают нерпе Ире, которая, по всей видимости, запуталась в браконьерской леске и сорвала свои когти до фаланг.

Жительница села Ракушка Ольгинского района Приморского края обнаружила нерпу на побережье, после чего животное было доставлено в центр «Тюлень». Детеныш ларги пролежал возле села двое суток, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Эксперты обнаружили у нерпы Иры сорванные до фаланг когти и выразили мнение, что это не от стачивания когтей, потому что на левой ласте один из когтей уцелел. Что именно произошло с детенышем, неизвестно.

По версии дайвера Евгения Полухина, фаланги у Иры были срезаны лесочной сетью, которые ставят браконьеры. Дайвер предположил, что тюлень наткнулся под водой на препятствие и резко изменил движение, направившись к поверхности, а ласты запутались в леске.

Реабилитационный центр «Тюлень» каждый год помогает десяткам нерп. Молодых животных, нуждающихся в помощи, находят по всему краю и привозят в центр к специалистам.

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