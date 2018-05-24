Промышленное производство в Тамбовской области выросло на 20%

В Тамбовской области промышленное производство с начала 2018 года выросло на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таковы данные Тамбовстата.

Отмечается, что увеличение объемов произошло в первую очередь за счет развития обрабатывающих производств. Так, показатели этого направления выросли на 26,6%. Самую большую динамику показывают производства электрического оборудования — 63,6%.

Как отмечает ИА «Абирег», Тамбовская область сохраняет эту тенденцию с конца прошлого года. По итогам года региональная промышленность показала рекордный прирост впервые за пять лет. Он составил 10%. Это лучший показатель среди всех областей Черноземья и четвертый — по Центральному федеральному округу.

Как сказал глава Тамбовской области Александр Никитин во время отчета перед депутатами облдумы, такие значимые события проявляются в том случае, если в регионе создан комфортный инвестклимат. По словам губернатора, в этом году увеличению производительности труда будет способствовать том числе создание технопарка в сфере высоких технологий.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Тамбове была открыта самая современная школа России — «Сколково-Тамбов».