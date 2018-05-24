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Мантуров рассказал о задачах торговых представительств России

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Одной из главных задач торговых представительств России после передачи Минпромторгу является увеличение экспорта. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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Он подчеркнул, что в данном случае речь идет даже не о сырьевом и энергетическом экспорте. Мантуров указал, что институт поддержки экспорта в виде автономных некоммерческих организаций (АНО) при ведомстве показал, что бесплатные услуги некому неинтересны.

«Услуга за деньги от бизнеса с получением конкретного результата — вот это главная цель и задача — организация работы бизнеса и российского экспортного центра», — заявил министр.

Что касается работы в условиях антироссийских санкций, то Минпромторг должен находить разумные решения для поддержки российского бизнеса, чем сейчас и занимается ведомство, резюмировал Мантуров.

С предложением о передаче Минпромторгу от Минэкономразвития торговых представительств России выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подчеркивал, что этот шаг позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта российских промышленных предприятий и технологического экспорта. В настоящий момент именно этими задачами занимается министерство промышленности. Идею главы правительства поддержал президент Владимир Путин.

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