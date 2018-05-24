На похоронах Дарьи Стариковой северяне говорили о ее стойкости в борьбе с недугом  

В четверг, 24 мая, в Апатитах Мурманской области состоялись похороны онкобольной Дарьи Стариковой, которая 15 июня 2017 года обратилась к президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии». Десятки горожан, пришедшие проститься с девушкой, говорили о мужественности и стойкости девушки в борьбе со страшной болезнью. Об этом агентству ТАСС сообщил глава городской администрации Николай Бова.

«Пришли более 50 человек, в первую очередь, конечно, родные, друзья Дарьи. Многие говорили о стойкости, которую проявила апатитчанка в борьбе со смертельной болезнью», — сообщил градоначальник.

Дарья Старикова похоронена на городском кладбище, в том месте, которое выбрала ее тетя, ставшая опекуном семилетней дочки умершей.

Как сообщил Николай Бова, городские власти и комбинат «Апатит» будут и в дальнейшем оказывать помощь родным и близким Дарьи Стариковой — так предприятие взяло на себя все расходы по похоронам девушки.

«Помощь семье Дарьи будет оказываться и в дальнейшем. Как от комбината, так и от властей региона и города», — отметил глава Апатитов.

Ранее в пресс-службе Минздрава России заявили, что врачи московского НИИ онкологии имени Герцена предприняли всё возможное, чтобы вылечить от рака 26-летнюю жительницу Апатитов.

Дарья Старикова обратилась к Путину в ходе «прямой линии» и рассказала о неправильном диагнозе. У нее диагностировали рак четвертой стадии, а до этого врачи лечили ее от «межпозвоночного остеохондроза». После «прямой линии» больную доставили в реанимацию районной больницы, а затем перевели на лечение в Москву.